Akcja "Matki na granicę". Protest w Michałowie

- Kiedy spotykamy się z osobami, które bezpośrednio działają na granicy, a są to osoby działające w służbach, widzimy w tych osobach ludzi. To są osoby współodczuwające, podobnie jak my. Na tym spotkaniu były łzy po naszej i ich stronie. (...) Ci ludzie także niosą pomoc i chcieliby zapewne o wiele więcej, ale nie zawsze jest to możliwe. Ustaliliśmy, że będą widzieli w tych osobach, które działają na granicy, swoich sprzymierzeńców. To nie są wrogowie - relacjonowała przebieg spotkania Kwaśniewska.