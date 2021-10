Materiały radioaktywne i tajne dokumenty u aresztowanego oficera Bundeswehry

Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę służb, ponieważ chciał wysłać podejrzaną paczkę do USA. Podczas kontroli celnej na lotnisku we Frankfurcie funkcjonariusze odkryli w środku tłumik do karabinu maszynowego z czasów II wojny światowej, o czym poinformowali lokalną prokuraturę.