Zwalniają ochroniarzy z Lotniska Chopina. Nie zareagowali, gdy przyjechał Rafał Trzaskowski

Czterech ochroniarzy z Lotniska Chopina na Okęciu w Warszawie ma stracić pracę. Dyrekcja lotniska postanowiła ich zwolnić, bo nie zareagowali na zorganizowaną w nocy z czwartku na piątek konferencję Rafała Trzaskowskiego.

Większość z zawieszonych pracowników wróciła do pracy w niedzielę. Jednak w stosunku do czterech osób podjęto decyzje o zwolnieniu - stosowne dokumenty zostały juz przesłane do kadr.