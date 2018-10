Marek Suski komentuje wybory w Warszawie. "PO utrzymała bastion szczawiu i mirabelek"

Szef gabinetu politycznego premiera odniósł się do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach samorządowych w 2018 r. - Zgłaszają się już następni chętni na kolejne kamienice - powiedział Marek Suski.

Odniósł się też do wyniku kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego. - On naprawdę ciężko pracował. W Warszawie nie jest łatwo wygrać. Można powiedzieć, że to jedno z tych miast, w których trudno przekonać ludzi do kogoś innego. Były takie wypowiedzi, że cokolwiek Platforma by złego nie zrobiła, i tak na nich zagłosujemy, bo nie lubimy PiS. Taka była atmosfera - dodał szef gabinetu politycznego premiera.