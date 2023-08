ZUS bije na alarm. Ważny komunikat ws. świadczeń

Fake newsy w sieci. Komentarz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

"Jednodniowa turystyka dla otrzymywania świadczeń z Polski to fake news. ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy osoba, która złożyła wniosek ma do tego prawo. Nie ma możliwości przyznania przez ZUS środków obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali na jeden dzień do Polski" - podało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.