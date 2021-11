Żulczyk nie przyznał się do znieważenia prezydenta. To wyraz "krytyki i zaniepokojenia"

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie pisarza Jakuba Żulczyka. Śledczy, zarzucają mu, że w listopadzie ubiegłego roku znieważył prezydenta RP Andrzeja Dudę, nazywając go "debilem" we wpisie na swoim koncie w jednym z portali społecznościowych. Śledztwo w sprawie rozpoczęło się po doniesieniu osoby prywatnej, a akt oskarżenia wpłynął do Sądu pod koniec marca.