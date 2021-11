Kryzys na granicy. Turcja pomoże Polsce? Generał Różański mówi wprost

Sytuacja przy polsko-białoruskiej granicy wciąż jest napięta. Codziennie Straż Graniczna odnotowuje liczne próby nielegalnego jej przekroczenia. Na temat kryzysu migracyjnego porozmawialiśmy z generałem Mirosławem Różańskim, którego zapytaliśmy, jaką rolę odegrać w najbliższych tygodniach może Turcja. Kilka dni temu linie lotnicze Turkish Airlines poinformowały, że nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli z Iraku, Syrii i Jemenu. - Turcja jest ogromną potęgą w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednak od dłuższego czasu ma on z nią problem, Turcja chce odbudować swoją pozycję na Bliskim Wschodzie i być tam głównym graczem - powiedział były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych podczas debaty zorganizowanej przez Wirtualną Polskę ws. kryzysu na granicy. - Prezydent Turcji będzie chciał absolutnie wykorzystać tę sytuację do tego, aby móc dyktować swoje warunki - dodał Różański, tłumacząc, że Turcja będzie pełnić rolę arbitra, w zależności od aktualnej sytuacji i możliwych do osiągnięcia dla siebie korzyści.