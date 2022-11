Zuchwała napaść na kobietę. Jechała rowerem do kościoła

W Nowym Mieście Lubawskim, na ulicy Szkolnej, doszło do brutalnej napaści na kobietę, która jechała rowerem do kościoła. Dwóch zamaskowanych mężczyzn zaatakowało od tyłu niczego niespodziewającą się kobietę. Wyrywali jej torebkę, która była przewieszona przez kierownicę. Na skutek szarpaniny poszkodowana przewróciła się i wymagała pilnej interwencji medycznej. W skradzionej torebce znajdowały się pieniądze, dokumenty oraz telefon komórkowy. Cała scena została zarejestrowana przez kamery monitoringu, dzięki czemu policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała sprawców zuchwałej kradzieży. Okazało się, że byli to dwaj mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego, 19-latek i 22-latek. Starszy z nich trafił do aresztu na trzy miesiące. Usłyszał nie tylko zarzut zuchwałej kradzieży, ale też znieważenia policjantów, kierowania wobec nich gróźb pozbawienia życia oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich. Z kolei 19-latek otrzymał policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do poszkodowanej. Musi również powstrzymywać się od nadużywania alkoholu. Oskarżonym grozi teraz kara od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.