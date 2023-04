Zrzucili bombę na własne miasto. Trwa wielka ewakuacja

Przypomnijmy, w czwartek po godz. 21 czasu polskiego w rosyjskim Biełgorodzie doszło do wybuchu. W wyniku zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitali. Sprawę skomentował rosyjski MON: "podczas lotu samolotu Su-34 nad Biełgorodem doszło do nietypowego zejścia amunicji lotniczej" - przekazano w komunikacie.