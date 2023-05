"Zrobili fantastyczną robotę". Oficer polskiego wywiadu o Rosji

- Nie ma takich świąt, które usprawiedliwiają niezajmowanie się bezpieczeństwem państwa - stwierdziła w programie "Newsroom" Anna Grabowska-Siwiec. Emerytowana oficer kontrwywiadu ABW mówiła o tym w kontekście rakiety, która w drugiej połowie grudnia spadła w lesie pod Bydgoszczą i braku jakiejkolwiek reakcji polskich służb. - Czasami najbardziej efektywne jest obserwowanie i tu Rosjanie zrobili fantastyczną robotę. Wypuścili coś i obserwowali, co się będzie działo. To im pokazało, że nie jesteśmy w stanie, lub z jakiegoś powodu boimy się reagować od razu. To może dowodzić, że brakuje nam przepływu informacji, oraz że służby nie działają właściwie. To jest strasznie smutna konstatacja. Dlatego jak jest kryzys, to z tego kryzysu należy wyciągać wnioski - mówiła Anna Grabowska-Siwiec. Ekspertka nawiązała też do komunikacji prowadzonej przez rząd z obywatelami w sprawie incydentu spod Bydgoszczy i w sprawie poszukiwań balonu z Białorusi. - Jesteśmy niewolnikami sytuacji politycznej w Polsce i nastrojów. Dlaczego prezes partii rządzącej mówi o 800+ zamiast o bezpieczeństwie Polski? Każdy się może pomylić, ale należy wyciągać wnioski - pytała Grabowska. Z kolei ppłk Marcin Faliński mówił o różnicach, jeśli chodzi o komunikację w sprawie rakiety i balonu. - Sprawa rakiety to zupełnie inna informacja niż balon, o którym społeczeństwo poinformowano - mówił były oficer wywiadu.