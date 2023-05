Zrobił to w programie na żywo. Ziobrysta z flagą UE

Michał Woś w czwartek był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wiceminister sprawiedliwości na koniec wywiadu został zapytany o to, czy nie chciał mieć za swoimi plecami flagii Unii Europejskiej. Jak zwrócił uwagę prowadzący Mateusz Ratajczak, za politykiem widoczna była flaga Polski oraz NATO. Wtedy polityk Suwerennej Polski (do 3 maja Solidarnej Polski - przyp. red.) przysunął flagę Unii Europejskiej i powiedział, że ta nie zmieściła się w kadrze. - Proszę bardzo jest i flaga UE - zaznaczył gość WP. - Nie mam z tym problemu. My uważamy, że UE jako Europa Ojczyzn to projekt, który musi być broniony, ale nie zgadzamy się na oddanie suwerenności Niemcom. Niemcy chcą przekształcić Unię - stwierdził wiceminister sprawiedliwości.