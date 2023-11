Zrezygnowali z wejścia do rządu. "Popełnili błąd"

Joanna Scheuring-Wielgus zaznaczyła również, że politycy powinni dążyć do zdobycia władzy, a najlepszym sposobem na nauczenie się jej sprawowania jest wejście do rządu czy ministerstw. - Szkoda, że nie chcą z tego skorzystać. My jako Nowa Lewica do rządu wchodzimy - podkreśliła.