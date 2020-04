Została zawieszona w prawach członka PiS. Bernadeta Krynicka: "Nie czuję, że zrobiłam coś złego"

Skrytykowała decyzję o przekształceniu placówki, w której pracuje, na szpital jednoimienny. To nie spodobało się PiS i Bernadeta Krynicka została zawieszona w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. - Partia postąpiła zbyt pochopnie i zbyt emocjonalnie - ocenia była posłanka.

Koronawirus w Polsce. Z powodu epidemii część placówek przekształcono w szpitale jednoimienne. Tak, mimo protestów, stało się ze szpitalem w Łomży. Protestowała przeciwko temu była posłanka PiS Bernadeta Krynicka, która jest działu kontraktowania i nadzoru świadczeń medycznych w placówce. W konsekwencji została zawieszona z prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreśla, nie żałuje swoich słów.

Jak powiedziała, czeka na decyzję rzecznika dyscyplinarnego. - To on zdecyduje, czy zostanę wyrzucona z PiS. Trochę się chyba zdenerwowali, ale nie czuję, że zrobiłam coś złego. Partia oceniła moje zachowanie jako zbyt emocjonalne, ale ja uważam, że to partia postąpiła zbyt pochopnie i zbyt emocjonalnie, zawieszając mnie - podkreśliła Krynicka.

Zobacz też: Jacek Sasin o zawieszeniu Bernadety Krynickiej

Zapytana o to, czy nie można mówić prawdy w PiS, odpowiedziała: "Ja zawsze mówię prawdę prosto w oczy. Czasem obrywam za to po głowie". - To była szczera prawda o sytuacji, w jakiej zostaliśmy postawieni. Dostaliśmy informację przed weekendem, że mamy wywieźć pacjentów i stać się szpitalem jednoimiennym. Byliśmy zupełnie nieprzygotowani - tłumaczyła powody krytyki była posłanka PiS.

Zwróciła uwagę, że stałą się twarzą buntu przeciwko PiS, a wcześniej zrobiono z niej symbol pogardy dla osób z niepełnosprawnościami. - To, jak mnie przedstawiono wtedy w mediach, było dalece niesprawiedliwie. Mało kto wie, że mam 25-letnią córkę z zespołem Downa i nigdy nie wykorzystałam jej do promocji siebie ani do tego, by zdobyć głosy wyborców - zaznaczyła.

Źródło: "Newsweek"

Koronawirus z Polsce i na świecie. Zobacz mapę. Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.