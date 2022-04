Został wydalony z Rosji. Tak polskim dyplomatom utrudniano wyjazd

Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie był jednym z 45 polskich dyplomatów, którym Kreml nakazał opuszczenie Rosji. Teraz Piotr Skwieciński opowiada o kulisach tej sytuacji. Jak mówi, choć formalnie wydano decyzję o wyrzuceniu Polaków, faktycznie robiono wszystko, by utrudnić im powrót do kraju. - Celem władz rosyjskich było to, żeby jak najwięcej ludzi nie dotrzymało terminu wyjechania z Rosji - mówi Skwieciński.