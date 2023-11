Zorza polarna w Polsce. "Zaczyna obowiązywać stan gotowości"

Zorza polarna to zjawisko, które występuje w Polsce dość rzadko. Do jego powstania potrzebne są bowiem odpowiednie warunki - w tym silna burza magnetyczna. Jak informuje ekspert serwisu polskiastrobloger.pl, w najbliższym czasie możliwe jest wystąpienie silnej burzy kategorii G3, z możliwością podbicia do kategorii G4.