Kiedy pełnia w listopadzie? Mroźny Księżyc nadchodzi

Pełnia. Listopad. To nie tylko Mroźny Księżyc

Pełnia Księżyca w listopadzie - podobnie, jak pozostałe w roku - ma swoje zwyczajowe nazwy. Te najczęściej odwołują się do określeń pełni, używanych przez dawnych mieszkańców Ameryki Północnej. Jedną z nazw listopadowej pełni, jest Księżyc Bobrzy. To termin, który nawiązuje do czasu polowań, praktykowanych przez dawne ludy.