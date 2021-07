Żona Zbigniewa Ziobry w spółce Skarbu Państwa. "To jest dla niej przeszkodą, a nie wsparciem"

Nie milką echa po tzw. uchwały sanacyjnej przyjętej podczas Kongresu PiS. Czy podobne przypisy uchwalą koalicjanci Zjednoczonej Prawicy? - To faktycznie są przepisy wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości, ale akurat Solidarna Polska w tym zakresie nie ma na koncie przykładów nepotyzmu, o których bym wiedział. Oczywiście popieramy to, żeby nepotyzm nie występował - komentował w programie "Newsroom WP" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, poseł Solidarnej Polski. Prowadzący Mateusz Ratajczak zwrócił jednak uwagę, że żona ministra Zbigniewa Ziobry jest zatrudniona w jednej ze spółek należących do grupy PZU. - Ja Patrycję znam doskonale i jestem o tym głęboko przekonany, że to, że jest żoną tego czy innego człowieka, jest przeszkodą w robieniu kariery, a nie wsparciem. Ona jeszcze zanim poznała Zbigniewa Ziobrę była czołową dziennikarką, bardzo sprawną, wielokrotnie nagradzaną. Zanim weszła do zarządu już miała specjalistyczne studia w Polskiej Akademii Nauk. (...) Jeśli ktoś ocenia, niech ocenia pod względem kompetencji i wyników - przekazał wiceszef MS.