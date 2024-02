Żona Zbigniewa Ziobry w Brukseli. "Nie jest zatrudniona w naszej grupie"

Jak długo będzie pracować Kotecka dla europosłów? Na pewno do końca maja, do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Między 6 a 9 czerwca 2024 r. obywatele krajów członkowskich wybiorą swoich przedstawicieli do PE - łącznie 720 deputowanych na pięcioletnią kadencję. Polska w nowym parlamencie będzie miała do obsadzenia 53 mandaty. Czy na listach wyborczych znajdą się ponownie politycy Suwerennej Polski? Tym razem może być z tym problem.