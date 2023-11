Żona szefa HUR otruta? Kijów wskazał podejrzanego

- Zebraliśmy się i pojechaliśmy do jego miejsca pracy, a od tego czasu już nie byliśmy w domu. Nie mogę powiedzieć, że szczególnie się do tego przygotowywaliśmy. Zabraliśmy dokumenty, telefony i ubrania na jakiś czas. Tak pojechaliśmy - relacjonowała Marianna Budanowa w wywiadzie dla "Elle". Jej mąż mówił zaś w sierpniu 2023 w rozmowie z Radiem Liberty: "Moja ukochana jest zawsze ze mną, żona mieszka ze mną w biurze przez 24 godziny na dobę. Wcześniej jeździłem do pracy i wracałem do domu".