Zabójstwo rosyjskiej modelki w Turcji. Były mąż wysyłał pogróżki

Litewski kochanek

Media ujawniły, że litewski kochanek modelki w 2017 r. został zatrzymany z powodu kradzieży diamentów, należących do biznesmena, u którego pracował jako ochroniarz. Mężczyzna uciekł wtedy przed czekającą go rozprawą i związał się z Dwizową, z którą wziął ślub. Para doczekała się dzieci, jednak po rozwodzie modelka próbowała pozbawić go praw rodzicielskich.