Tragedia na Lubelszczyźnie. Nie żyją dwie osoby

Kolejny wypadek śmiertelny

Do innego tragicznego wypadku doszło w Warszawie, na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i ul. Rodziny Hiszpańskich. Zdarzenie miało miejsce 22 listopada. Z autobusem zderzył się samochód osobowy bmw. W tym wypadku także życie straciły dwie osoby, przy czym jedna z ofiar - kierowca bmw - została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła po kilku dniach. Wciąż trwają czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia, zabezpieczane są nagrania z monitoringu.