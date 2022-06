Żona ratownika, który przeżył katastrofę w KWK Pniówek: to największy bohater, jakiego znam

Jeśli chodzi o pomoc, to chcę podkreślić, że kopalnia pomagała nam od początku i nadal to robi. Jestem za to bardzo wdzięczna. Zbieramy teraz pieniądze na rehabilitację, by postawić męża na nogi. Po samym protezowaniu przyjdzie mu nauczyć się chodzić od nowa. Musimy przystosować dom, a to wszystko kosztuje. Jesteśmy w Fundacji Mam Moc, celem zbiórki jest 160 tys. złotych. Tyle pozwoli Dawidowi funkcjonować jak normalnemu mężczyźnie. On w lutym skończył dopiero 30 lat, jesteśmy krótko po ślubie i mamy małą córkę, za którą trzeba nadążyć biegać.