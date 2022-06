Dyscyplinarką w niepokornego prokuratora? "Nieprawidłowo zgłosił się na szkolenie"

Mariusz Krasoń to śledczy z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, który zasiada we władzach Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia i nie kryje krytycznego stosunku do zmian w sądownictwie wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdy w 2019 roku zainicjował przyjęcie uchwały Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie, sygnalizujące m.in. zagrożenie dla niezależności prokuratury i wywieranie nacisków na prokuratorów, został delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Co ważne, decyzja o delegacji nie została uzasadniona.