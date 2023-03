Żona Netanjahu utknęła u fryzjera. Wysłano setki policjantów

Po raz pierwszy od rozpoczęcia protestów, które trwają już dwa miesiące, doszło do rozwiązań siłowych: minister bezpieczeństwa publicznego Itamar Ben-Gwir, "twardy nacjonalistyczny osadnik", jak określa go agencja, nakazał policji podjęcie działań przeciw protestującym. Co najmniej 11 osób zostało hospitalizowanych, dziesiątki aresztowano.