Żona Nawalnego opublikowała nagranie. "Wiemy, dlaczego Putin go zabił"

- Wiemy dokładnie, dlaczego Putin zabił Aleksieja trzy dni temu, powiemy o tym wkrótce, na pewno dowiemy się, kto dokładnie i jak dokonał tej zbrodni, wymienimy nazwiska i pokażemy twarze - mówiła żona niedawno zmarłego lidera rosyjskiej opozycji Julia Nawalna. Śmierć Aleksieja Nawalnego odbiła się szerokim echem w zachodnich mediach. Żona zabitego polityka w kolonii karnej zdecydowała się w mocnych słowach uderzyć we Władimira Putina i zapowiedziała, że odkryje wszystkie karty, które przed obywatelami ukrywa Kreml. Jej nagraną wypowiedź udostępniła m.in. agencja Associated Press. W nagraniu kobieta zaznaczyła, że wie, kto jest odpowiedzialny za śmierć jej męża i wkrótce pokaże twarze tych osób. Co więcej, zaapelowała do Rosjan, że będzie kontynuowała wolę Aleksieja Nawalnego w walce o obalenie reżimu Putina. - Będę kontynuowała pracę Aleksieja Nawalnego, nadal będę walczyła o nasz kraj i wzywam was, abyście stanęli obok mnie - zakończyła Nawalna.