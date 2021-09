Żona ministra z PiS w "Top Model". Ironiczny komentarz Bartosza Arłukowicza

Marianna Schreiber, żona ministra Łukasza Schreibera, była jedną z głównych bohaterek pierwszego odcinka nowej edycji "Top Model". Jak przyznała, do programu zgłosiła się bez wiedzy męża, bo "przeczy to jego spojrzeniu na obraz ich rodziny". - Nie miałbym śmiałości konkurować z popularnością pani Marianny Schreiber. Kojarzę ją niekoniecznie z tego, tylko z wpisu, w którym odnosiła się w dość wysublimowany sposób do dziewczynki ubranej w kolory tęczy - komentował w programie "Tłit" europoseł PO Bartosz Arłukowicz, który lata temu wygrał program "Agent". Przypomnijmy, w 2018 roku Marianna Schreiber zasłynęła tweetem, w którym polecała nastoletniej dziewczynie z tęczową torbą wynieść się "won z jej miasta". - Popularność budowana przez panią Mariannę niech pozostanie popularnością pani Marianny. A wszystkim nam będę życzył miłego dnia - dodał Arłukowicz. Dopytywany o komentarz do występu żony ministra Schreibera w telewizji, odparł: "Nie śledzę losów kariery telewizyjnej pani Marianny i gdyby był pan łaskaw zwolnić mnie z wypowiadania opinii nt. pani Marianny, będę panu bardzo wdzięczny". - Szykuje mi się miły i dość pracowity dzień. Pozwolę sobie nie myśleć dziś o pani Mariannie - skwitował Arłukowicz.