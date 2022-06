"Żółte szalone" mrówki atakują. Są zagrożeniem dla ludzi

"Yellow crazy ants", czyli "żółte, szalone mrówki" nie bez powodu zyskały taką potoczną nazwę. Nawiązuje ona do sposobu poruszania się tych owadów. Gdy się wystraszą, zaczynają biegać chaotycznie, we wszystkich kierunkach – jakby były szalone. Gdzie się pojawią, tam stanowią spustoszenie, są miejsca w których wręcz zmieniły strukturę lasu (np. na australijskiej Wyspie Bożego Narodzenia). Ludzie trafiają do szpitali z poparzeniami, tracą całe plantacje, a nawet nie są w stanie sprzedać swoich domów, jeśli te mieszczą się na terenach zagrożonych tym największym i najbardziej inwazyjnym gatunkiem owadów.