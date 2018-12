Żółte kamizelki we Francji. Wandalizm, korki i potężny chaos

W weekend protestujący wandale odziani w żółte kamizelki zdemolowali centrum stolicy. Ale także poza stolicą protesty doprowadziły do wielkiego chaosu. - Blokowali autostrady, wjazdy i zjazdy z dróg. Na przekroczenie granicy trzeba było czekać 24 godziny - mówi WP polski kierowca.

- "Żółte kamizelki" blokowały platne autostrady, wjazdy oraz zjazdy platnych dróg. Wjazd do Francji od strony Hiszpanii przejściem granicznym La Jonquera trwal 24 godziny - mówi kierowca ciężarówki. - W miejscowości Montpellier oraz Nimes autostada zamknieta. Wjezdzajac na autostradę A75 żeby ominąć zamknięte drogi przepuszczane byłycieżarowki jedna co 5 minut. Podobnie pozamykane drogi w Bordeaux. Protestujący dobrze sie bawili blokujac drogi, pijąc alkohol przy głośnej muzyce oraz paląc ogniska z palet i opon - relacjonuje.

O co chodzi kamizelkom

Przynajmniej do ubiegłego tygodnia, protest cieszył się też sympatią większości Francuzów. W sondażu opublikowanym w środę, aż dwie trzecie respondentów wyraziło swoje poparcie dla "żółtych kamizelek". Skala zniszczeń i rozmach demonstrantów zszokowała jednak wielu we Francji. Związany z lewicą komentator i filmowiec Raphael Glucksmann stwierdził wręcz, że "mamy do czynienia z punktem zwrotnym w historii" Francji; że kraj przeżywa "kryzys polityczny i społeczny", a Emmanuel Macron może okazać się "ostatnim prezydentem V Republiki", reprezentującym końcowe stadium neoliberalnej polityki. Korzystając z chaosu, skrajnie prawicowy Front Narodowy oraz skrajnie lewicowa Francja Niezłomna wezwały do utworzenia "VI Republiki" z systemem parlamentarnym i wcześniejszymi wyborami.