Kulejąca prezydentura Macrona. Prezydent tonie w protestach i kreuje nowych wrogów

Administracja Macrona chciała "wyzwolić ludzi od uzależnienia od własnych pojazdów". Ludzie odpowiedzieli, wzniecając potężny i paraliżujący protest. I zadali kolejny cios słabnącemu prezydentowi.

Obrazki, liczby i dane z weekendowego protestu "żółtych kamizelek" robią wrażenie: ponad 200 tysięcy uczestników, ponad 2 tysiące miejsc, blokady dróg, barykady z płonącymi oponami, a do tego 400 rannych, jedna ofiara śmiertelna i 282 aresztowanych. To wszystko to efekt podwyższenia przez akcyzy na paliwo, zwłaszcza olej napędowy, o 7,6 centów (ok. 33 grosze) na litrze, wprowadzony w trosce o ograniczenie zanieczyszczeń, emisji dwutlenku węgla i - jak to ujął premier Edouard Philippe - w celu wyzwolenia Francuzów "od ich uzależnienia od paliwa".