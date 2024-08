Żołnierze ranni na granicy. "Nieostrożne obchodzenie się z bronią"

We wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że podczas zmiany posterunku w pobliżu miejscowości Nowe Łuki na Podlasiu doszło do incydentu. Padł niekontrolowany strzał .

Rannych zostało dwóch żołnierzy . Jeden z nich z obrażeniami nogi trafił do szpitala w Białymstoku. Drugi, z obrażeniami palca u dłoni , został zawieziony do Hajnówki.

Okoliczności wypadku wyjaśnia na miejscu Żandarmeria Wojskowa, zbiera i zabezpiecza materiał dowodowy do dochodzenia. Przyjmowany kierunek tego postępowania to nieostrożne obchodzenie się z bronią (art. 354 par. 1 Kodeksu karnego). Żołnierz, który nieostrożnie obchodzi się z bronią wojskową albo jej nieostrożnie używa i przez to nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, podlega karze aresztu wojskowego albo do trzech lat więzienia.