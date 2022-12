Żołnierze Putina pośmiewiskiem. Kuriozalne sceny w drodze na front

Kolejny dowód na głupotę żołnierzy Putina. Tym razem do sieci trafiło nagranie nakręcone przez samych Rosjan. W drodze na misję radziecki wóz bojowy BMP-3 wraz z całą załogą zatrzymał się na drzewie. Wszystko dlatego, że lufa wojskowego sprzętu była skręcona w prawo, co sprawiło, że na prostej drodze wbiła się w korę stojącego na poboczu drzewa. Rosjanie sami pochwalili się swoim "wyczynem". Nagranie ośmieszające rosyjską armię błyskawicznie stało hitem w mediach społecznościowych. Internauci nie mają litości i szydzą z wojowników Putina, którzy kolejny raz wystawili się na pośmiewisko. - "Rosjanie. Bez patrzenia w opis wiadomo, że to Rosjanie. Tak wygląda pierwsza armia świata" - napisał pod nagraniem jeden z internautów. Na początku grudnia Rosjanie zasłynęli z nietypowego rozładunku, gdy w kilka sekund uszkodzili inny wóz bojowy BMP-1 poprzez nieudolne ściągnięcie go z wagonu pociągu. Wówczas pojazd przewrócił się do góry nogami i potrzebna była pomoc innej załogi. Tymczasem w tym przypadku BMP-3 pojechał dalej, ale po siedzącym obok lufy żołnierzu widać, że nie był on w najlepszej formie, a zdaniem internautów "mógł być nawet pijany".