Żołnierze Kima zabici w Ukrainie? Atak pod Donieckiem

Według "The Washington Post" tylko od sierpnia 2023 r. do stycznia 2024 r. Korea Północna dostarczyła Rosji około 1,6 mln pocisków artyleryjskich. Jak dodano, z dwóch portów na Dalekim Wschodzie do 16 osad na granicy z Ukrainą dostarczono łącznie 74 tysiące ton materiałów wybuchowych.