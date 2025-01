Żołnierze Kima wpadli pod Kurskiem. Ukraińcy nagrali ich twarze

Żołnierze Kim Dzong Una wpadli w ręce Ukraińców pod Kurskiem. Agencja AP udostępniła nagranie z tej sytuacji. Tymczasem agencja Reutera pokazała fragment z przesłuchania wojskowych Kima w Kijowie, gdzie funkcjonariusze SBU w asyście tłumacza, próbowali dowiedzieć się o szczegółach ich rozkazów przeciwko Ukraińcom. Co ciekawe, kiedy zapytano żołnierzy, czy chcą wrócić do Korei Północnej, jeden z nich odpowiedział, że "chce teraz żyć w Ukrainie". Inny chciał z kolei wrócić do domu. Pjongjang miał wysłać na front ponad 10 tys. żołnierzy, którzy głównie zostali rozlokowani do rosyjskich oddziałów w obwodach przygranicznych z Ukrainą.