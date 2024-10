Żołnierze Kima nagrani w Rosji. Mają walczyć w Ukrainie

Kolejne dowody na to, że żołnierze z Korei Północnej są już na terytorium Rosji. Agencja Reutera udostępniła nagrania prosto z koszar położonych we wschodniej Rosji. Widać na nich, jak wojskowi Kim Dzong Una stoją w kolejce do konkretnego przydziału do danej brygady, odbierają mundury i resztę potrzebnego im sprzętu do ćwiczeń. Następnie można zauważyć liczną grupę koreańskich żołnierzy, jak zmierzają w bojowym sprzęcie w stronę poligonu. Do tej pory Korea Północna i Rosja nie komentowały doniesień zachodnich agencji wywiadowczych. Jednak podczas szczytu BRICS w Kazaniu Władimir Putin przerwał milczenie. - Zdjęcia to poważna sprawa. Jeśli są fotografie, to coś odzwierciedlają. Federacja Rosyjska nigdy nie wątpiła, że ​​Korea Północna poważnie podchodzi do wdrożenia porozumienia dotyczącego wspólnej obrony - powiedział tajemniczo Putin na pytania ws. przybycia wojsk Kima do Rosji. W czwartek ukraiński wywiad poinformował, że żołnierze z Korei Północnej dotarli już do obwodu kurskiego. Według wstępnych szacunków Kijowa, chodzi o 12 tys. żołnierzy, w tym 500 oficerów i 3 generałów. Wszyscy mają teraz szkolić się na poligonach w obwodzie kurskim.