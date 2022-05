Żołnierze "drugiej armii świata" kradną nawet "internet"

Strzelanina między żołnierzami. "Pokłócili się o podział łupów"

W ubiegłym tygodniu między żołnierzami okupującymi Ukrainę doszło do starcia. Do tego stopnia pokłócili się o łupy, że zaczęli do siebie strzelać - przekazał ukraiński wywiad. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Kyseliwce w obwodzie chersońskim między żołnierzami Federacji Rosyjskiej pochodzącymi z Buriacji i Czeczenii. W każdej z grup było ok. 50 wojskowych. Lwią część zysków z grabieży mają otrzymywać Czeczeni.