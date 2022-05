Finlandia i Szwecja w NATO nawet za kilka miesięcy. Nie pozostało to bez agresywnej reakcji Rosji

Tomasz Chłoń jest zdania, że to Finlandia ciągnie Szwecję do NATO i gdyby Finowie nie chcieli członkostwa, sama Szwecja też by do niego nie parła. Potwierdza to Björn Fägersten. - Istnieje szerokie poparcie dla członkostwa w NATO wśród społeczeństwa, szczególnie jeśli również Finlandia dołączy do Sojuszu - ocenia.