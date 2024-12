Żołnierze będą mogli strzelać na granicy? Konfederacja złoży projekt

Upadek syryjskiego reżimu wywołał euforię. Wielu Syryjczyków kilka godzin po upadku reżimu zaczęło wracać do kraju. Nieoficjalnie mówi się, że Unia Europejska chce zawiesić prawo azylowe w związku z sytuacją w Syrii. - Ja nie podzielam entuzjazmu wielu osób z liberalnych elit, że obalenie Asada przyniesie jakąś stabilizację na Bliskim Wchodzie, wręcz przeciwnie - ocenił w programie "Tłit" WP poseł Konfederacji Michał Wawer. Zwrócił uwagę, że "możemy się spodziewać, że w Syrii będzie jeszcze gorzej, niż było do tej pory oraz możemy się spodziewać także, że zaowocuje to kolejną falą migrantów, niekoniecznie z Syrii". - Dlatego my musimy się szykować, żeby zabezpieczyć ponownie naszą granicę. Jako Konfederacja będziemy chcieli w przyszłym tygodniu złożyć projekt ustawy gwarantujący polskim żołnierzom prawo do użycia broni wobec osób, które nielegalnie przekraczają naszą granicę - zapowiedział Wawer. Stwierdził, że ustawa o obronie ojczyzny została "zmasakrowana" przez koalicję rządzącą, a przepisy o użyciu broni zostały jeszcze bardziej skomplikowane. - My proponujemy prosty projekt ustawy, że jeżeli ktoś nielegalnie przekracza granicę, to żołnierze mają prawo użyć broni - wyjaśnił gość programu. Prowadzący dopytywał, czy mają prawo użyć broni tak, żeby odebrać życie. - Jeżeli używa się broni, to może to skutkować śmiercią, ale w długim terminie to więcej żyć ocali, niż odbierze - dodał.