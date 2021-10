Żołnierz WOT uratował dziewczynkę z płonącego mieszkania. Zaryzykował własne życie

W jednym z mieszkań w Grodzisku Mazowieckim doszło do pożaru. Ogień zauważył szer. Marcin Piotrowski z Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszedł do środka i uratował dziesięcioletnią dziewczynkę, ale sam doznał poważnych oparzeń. – Dziewczynka podziękowała mi i jest ok - powiedział bohater.