Żołnierz uciekł do Korei Północnej. Śledztwo Pentagonu

Śledztwo Pentagonu

Singh powiedziała, że King miał wrócić do USA, gdzie czekało go dyscyplinarne "postępowanie administracyjne". Był już na lotnisku w Inczon, jednak nie wsiadł na pokład samolotu. Zamiast tego poszedł później na wycieczkę do strefy zdemilitaryzowanej w Panmundżomie i uciekł na stronę Korei Północnej. Według CNN, został potem "w pośpiechu wsadzony do vana i odwieziony przez północnokoreańskich strażników".