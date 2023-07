Żołnierz USA uciekł do Korei Północnej. Ujawnili, co wcześniej zrobił

Władze Korei Południowej zatrzymały żołnierza, a następnie przekazały amerykańskiemu dowództwu, które umieściło go w areszcie i wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Niezależnie od tego sąd w Seulu skazał go na grzywnę w wysokości 5 mln wonów (ok. 4 tys. USD). Po opuszczeniu aresztu wojskowego miał wrócić do USA, jednak dołączył do wycieczki na granicę z Koreą Północną i z niewiadomych przyczyn przekroczył ją. Według niepotwierdzonych informacji przebywa teraz w północnokoreańskim areszcie - informuje agencja Reutera.