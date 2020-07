Żołnierz siekierą zaatakował ciężarną żonę. Wojskowy nie stanie przed sądem

Śledczy mówią o możliwości powtórzenia czynu

Przypomnijmy, do tragedii doszło we wrześniu 2019 r. w Lisowie koło Radomia. Paweł L. zaatakował wówczas siekierą żonę będącą w 8 miesiącu ciąży. Z bardzo poważnymi obrażeniami głowy i tułowia trafiła do szpitala w Radomiu. Mimo że lekarze wykonali natychmiast cesarskie cięcie, nie udało im się uratować dziecka. Matka była w stanie bardzo ciężkim, przeszła operację. Biegli orzekli, że doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci poważnego, trwałego i istotnego oszpecenia.

Nie stawiał oporu, zatrzymała go policja

Przed tragicznymi wydarzeniami, Paweł L. przyprowadził do sąsiadów 7-letniego syna. Powiedział, że zostawia dziecko, bo chce porozmawiać z żoną, sięgnął po siekierę i zaatakował nią żonę. Po tym, jak zaatakował swoją żonę, przyszedł do sąsiadki po synka. W ręku miał torbę, zachowywał się dziwnie. Stał na podwórku, zamiast jak zwykle wejść do domu. Po chwili się okazało że jest cały we krwi. Miał powiedzieć: "Zabiłem żonę, bo tak trzeba było". Wtedy wezwano policję.