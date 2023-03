Zobacz, co zrobiła ta dziewczynka podczas błogosławieństwa w kościele. Śmiech gwarantowany

W sieci burza. Internauci stają w obronie kilkulatki oraz jej rodziców

W lutym tego roku, pewien użytkownik mediów społecznościowych opublikował to nagranie z opisem "Może gdyby zabierali ją do kościoła więcej niż raz w roku, wiedziałaby, co zrobić". Opinia influencera był krytykowany przez użytkowników Instagrama, którzy zwracali uwagę na jego obraźliwy charakter. Wiele osób wyraziło swoje niezadowolenie i stanęło w obronie dziewczynki oraz jej rodziców.