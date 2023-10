Znowu się odpaliła. Kurator Nowak o "pieczeni kaczki" i ludobójstwie

W serwisie X (dawniej Twitter) europosłanka KO Janina Ochojska zamieściła zdjęcie pieczonej kaczki z propozycją ustanowienia 15 października "Narodowym Dniem Dziękczynienia". Z tej okazji cały naród miałby właśnie piec kaczkę. Dla internautów było to oczywiste nawiązanie do Jarosława Kaczyńskiego, którego partia co prawda wygrała wybory parlamentarne, ale nie zdobyła wystarczającej liczby głosów, by móc samodzielnie rządzić.