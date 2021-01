Znów zgrzyt w koalicji. Jacek Ozdoba: nie zgodzę się z posłem Michałem Wypijem

- Jako prawnik jestem zaskoczony, że można być przeciwko temu projektowi - mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska) w programie "Tłit", komentując zamieszanie wokół projektu, zakładającego rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. Poseł Porozumienia Michał Wypij stwierdził, że "nie ma zgody na ograniczanie podstawowych wolności obywatelskich"; nazwał też projekt "absurdem". - Nie zgodzę się z posłem Wypijem. Wydaje mi się, że nie rozumie, że jest jeszcze możliwość zastosowania drogi sądowej - stwierdził Ozdoba. I wyjaśnił: "Jeśli pan dziś przyjmie mandat, po czasie stwierdzi, że to był błąd, to nie ma pan możliwości wycofania się. A my chcemy dać możliwość: przyjmuje pan mandat i ma możliwość zastosowania drogi sądowej". - To nie jest tak, że jeśli ktoś po wejściu w życie tych przepisów nie będzie się zgadzał z decyzją policjanta czy strażnika, nie będzie miał drogi postępowania sądowego - zapewnił wiceminister.