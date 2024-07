Znów tłoczno pod Tatrami. "Arabowie kręcą nosem"

- Turyści z zagranicy rezerwowali pobyty już na wiosnę, a Polacy przyjeżdżają na ostatnią chwilę. Wczoraj dzwonił pan, że jest na zakopiance i będą u nas za godzinę. No, niestety, nie miałam nic wolnego. Jeszcze w czerwcu to problemu by nie było, a teraz już pełniutko - mówi pani Teresa, która oferuje kwatery na Antałówce.