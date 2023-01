Znów oczerniają Polskę. Piszą o "całych jednostkach najemników"

Rosja chce osiągnąć konkretny efekt

Żaryn dodał, że tym razem do "problemu" masowych ofiar wśród polskich najemników odniósł się kremlowski politolog Aleksiej Podberyozkin, który zaproponował, by "ciała Polaków z frontu na Ukrainie wysyłać do Ambasady RP w Moskwie" lub stworzyć specjalny cmentarz na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję.