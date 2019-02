Znieważenie Magdaleny Ogórek przed siedzibą TVP Info. Prokuratura wszczęła postępowanie

Czy dziennikarka telewizji publicznej Magdalena Ogórek została na początku lutego przed siedzibą TVP Info pomówiona i znieważona? Sprawdzi to prokuratura. Wszczęła w tej sprawie postępowanie - podaje "Gazeta Wyborcza".

Osoby protestujące przed siedzibą TVP na początku lutego zostały zidentyfikowane. Będą odpowiadać za tamowanie ruchu i umieszczenie ulotki "w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym", za co grozi kara grzywny. Ale to nie wszystko. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia i znieważenia Magdaleny Ogórek.