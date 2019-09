Zniesienie limitu składek na ZUS. Sprawdziliśmy, czy zmiany dotkną również posłów

PiS zapowiada w następnym roku zniesienie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zmiana obejmie setki tysięcy osób, a dzięki temu do budżetu ma wpłynąć ponad 5 mld zł. Jak ustaliła Wirtualna Polska, zniesienie limitu na pewno nie będzie dotyczyć…posłów i senatorów.

Przypomnijmy, już w czerwcu br. w założeniach do projektu budżetu na 2020 r. zapisano wprost zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Projekt z tym zapisem został przyjęty pod koniec sierpnia. Sprawa miałaby dotyczyć ok. 380 tys. osób.

Zmian nie odczują natomiast nowo wybrani parlamentarzyści. Ci sami, którzy będą głosować nad budżetem w nowej kadencji. Przypomnijmy, że składki na ZUS odprowadzają oni jedynie z uposażenia poselskiego, które dzisiaj wynosi 8016,70 zł brutto. Co prawda do ich wynagrodzenia dochodzi jeszcze dieta parlamentarna, wynosząca 2505,20 zł brutto. Jednak w przypadku diety - prawie cała kwota jest zwolniona z podatku.

Jak łatwo policzyć: w ciągu roku posłowie i senatorowie zarabiają 96,2 tys. zł brutto tytułem uposażenia. A więc nie zbliżają się nawet do kwoty limitu wynoszącej 142 950 zł. Nie zmieni tego zaplanowana na 2020 rok podwyżka dla parlamentarzystów. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, miesięcznie posłowie i senatorowie mają dostać ok. 631 złotych brutto więcej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów co miesiąc wykłada na wynagrodzenie szefa rządu około 17 tys. zł brutto. Z konta KPRM znika jednak 20 tys. zł (te dodatkowe 3 tys. zł to koszt pracodawcy). Po ewentualnych zmianach roczny koszt zatrudnienia premiera urośnie o dodatkowe 20 tys. zł - choć na pasku wynagrodzenia premiera kwota brutto pozostanie dokładnie taka sama. O tyle więcej będzie musiał wyłożyć sam pracodawca. A to nie koniec zamieszania finansowego z wypłatami. Dlaczego? Bo jednocześnie premier na konto będzie dostawał mniej netto. On - ze swojej działki - będzie musiał więcej przelać do ZUS (choć oczywiście formalnie robi to jego pracodawca).