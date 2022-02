Znęcał się nad egzotycznymi zwierzętami. Są zarzuty dla właściciela sklepu w Limanowej

Do trzech lat więzienia – tyle grozi jednemu z właścicieli sklepów zoologicznych w Limanowej i Nowym Sączu. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy przetrzymywania zwierząt w złych warunkach, drugi sprzedaży gatunków egzotycznych bez zezwoleń. Sąd będzie mógł nałożyć na oskarżonego grzywnę lub orzec zakaz handlu zwierzętami. Interwencję w tej sprawie podjęło Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami po anonimowym zgłoszeniu. W lokalach znaleziono martwe zwierzęta. Były tam m.in. papugi, małpy, chomiki, ryby i węże. Dwójka żywych zwierząt trafiła w połowie października 2021 r. pod opiekę Fundacji Epicrates. Zwierzęta dochodzą do zdrowia pod fachową opieką. Pracownicy fundacji przybliżyli ich historie i opublikowali zdjęcia. Kapucynka Bożenka była silnie wychudzona, rzucała się na jedzenie. Drugie uratowane zwierzę to ara ararauna. Zaniedbanym ptakiem opiekują się weterynarze. Stan papugi nie jest dobry. Zwierzę ma braki upierzenia i widoczne ślady samookaleczenia. U papugi stwierdzono także problemy behawioralne. Pod opieką Fundacji Epicrates przebywa obecnie ponad 200 zwierząt wymagających pomocy. Organizację można wspomóc za pośrednictwem jej strony internetowej.