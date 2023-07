Znany polityk ukradł okulary na lotnisku. Teraz jest na zwolnieniu lekarskim

Moxnes został zatrzymany przed sklepem i musi teraz zapłacić grzywnę w wysokości 3000 koron (1150 złotych), jednak jest to niewielka niedogodność przy konsekwencjach, które go czekają ze strony wyborców oraz kolegów i koleżanek z partii. Rzeczniczka poinformowała, że ​​oficjalnie partia nadal ma nadal pełne zaufanie do Moxnesa, jednak wśród obywateli Norwegii nastroje wobec polityka i jego partii się zmieniły, głównie przez absurdalne kłamstwa, których użył, próbując się wybronić.